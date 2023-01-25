«أوميغا 3».. فوائد كثيرة لصحة العين

ذكرت الجمعية الألمانية للتغذية أن «أوميغا 3» تتمتع بفوائد كثيرة لصحة العين، إذ إن الأحماض الدهنية غير المشبعة تمتاز بتأثير مضاد للأكسدة ومثبط للالتهابات، كما تعمل على ترطيب العين وحماية الأوعية الدموية بالشبكية وخفض الضغط الداخلي للعين.

وأوضحت الجمعية أنه بفضل هذه المزايا تعمل «أوميغا 3» على حماية العين من الجفاف والتنكس البقعي المرتبط بالسن، والمياه الزرقاء (الغلوكوما).

وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بـ«أوميغا 3» في الأسماك الدهنية (كالسلمون والرنجة والتونة والماكريل)، وبذور الشيا والجوز وزيت بذر الكتان وزيت جنين القمح.

ويحتاج جسم الإنسان إلى «أوميغا 3» بمعدل يراوح بين 3.0 و0.5 غرام يومياً، وهو ما يمكن تغطيته من خلال تناول 100 إلى 200 غرام من الأسماك مثلاً.