طوكيو تشجع على مزيد من الإنجاب بحافز جديد

تعتزم حكومة العاصمة طوكيو جعل خدمات رعاية الأطفال مجانية للطفل الثاني في منطقة العاصمة، اعتباراً من أكتوبر المقبل، في إطار جهود للتصدي لتراجع معدل المواليد بسرعة في اليابان. وذكرت صحيفة «جابان توداي» أن هذا الإجراء سيطبق على الأطفال من عمر يوم إلى عامين من دون شروط، مثل أن يكونوا من أسرة في شريحة دخل معينة، إذ إن الحكومة المحلية ترمي إلى تقديم حوافز للأسرة لتنجب أكثر من طفل. كما أن حكومة طوكيو ستقدم إعانات للنساء الأصحاء اللائي يردن تجميد بويضاتهن من أجل الحمل مستقبلاً، شريطة أن يشاركن في دراسة تبحث عمرهن ودوافعهن لفعل ذلك. ونظراً لأن نحو 50 ألف طفل سيكونون مؤهلين بموجب الخطة الجديدة، فإن حكومة العاصمة ستخصص 11 مليار ين في ميزانية 2023 المالية المبدئية اعتباراً من أبريل المقبل. ومن المرجح أن يكون عدد الأطفال الرضع الذين ولدوا في اليابان في 2022 قد تراجع إلى أقل من 800 ألف للمرة الأولى منذ أن بدأت الحكومة عمل إحصاءات بشأن المواليد في 1899، لينخفض إلى رقم قياسي للعام السابع على التوالي.