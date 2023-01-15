8 نصائح لضمان حياة صحية

بينما يتمتع الضيوف بالهدوء والمناظر الطبيعية، يمكنهم الاستمتاع بإقامة فاخرة، حيث يمكنهم الاختيار من برامج تحسين الصحة المتوافرة للاستفادة من المزايا مُثبتة الفاعلية، وتضم برامج تكاملية مصممة خصيصاً لتحسين عمليّة الهضم، وتعزيز صحّة البشرة، وتعزيز عمليّة الأيض، وتقوية جهاز المناعة، ورفع المعنويات، وغيرها الكثير.

وترى الدكتورة سيندي يامبو، مديرة القسم الطبي وطبيبة في الطب الطبيعي في منتجع زويا الصحي، أن هناك ثماني نصائح يجب اتباعها لضمان حياة صحية:

1- شرب الكثير من الماء يومياً، على الأقل 1.5 ليتر إذا لم تكن تعاني مشكلات صحية في القلب والكلى وغيرها.

2- النوم لمدة لا تقل عن سبع ساعات يومياً.

3- تناول الكثير من الخضراوات، وأهمها الخضراوات الورقية. ويمكنك تناول الفواكه أيضاً وفق عملية التمثيل الغذائي للسكر في جسمك.

4- ممارسة الرياضة بانتظام 15 دقيقة يومياً في المنزل تعتبر إحدى العادات الجيدة التي يجب علينا الحفاظ عليها.

5- تجنّب المشروبات الغازية والأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر. وكذلك الأطعمة المقلية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

6- البدء بعمل ديتوكس للجسم للمساعدة على التخلص من الدهون على الأقل ثلاث مرات في السنة.

7- إجراء فحوص دورية للتحقق من قدرة الجسم على تخزين الفيتامينات والمعادن على الأقل مرة في السنة.

8- ممارسة جلسات تأمّل بانتظام للبقاء على اتصال مع جسمك وعقلك.