طرق بسيطة تخفّف آلام التسنين

نصح طبيب الأطفال الألماني الدكتور فرانك يوخوم، الأمهات بأنه يمكن مواجهة آلام التسنين لدى الرضع من خلال إعطاء حلقة عض (عضّاضة) باردة، مع مراعاة وضعها في الثلاجة، وليس في المُجمّد (الفريزر)، مشيراً إلى أن التسنين يسبب للرضيع متاعب مزعجة للغاية، مثل احمرار اللثة والشعور بألم فيها، ما يسلب النوم من عينه وعين والديه ليلاً.

وأوضح أنه يمكن أيضاً مواجهة آلام التسنين من خلال تدليك اللثة باستخدام جل مخصص لتخفيف آلام التسنين. وكبديل للجل، يمكن تدليك اللثة بواسطة إصبع نظيف بعد غمسه في شاي المريمية أو البابونج.