إهمال العناية بالأسنان يمهد للجيوب اللثوية

تعد الجيوب اللثوية بمثابة فراغات تنشأ بين الأسنان واللثة بسبب إهمال العناية بالأسنان، بالإضافة إلى التدخين ومضغ التبغ، وهذه الجيوب يمكن أن تمتلئ بالبكتيريا والبلاك مسببة الإصابة بالتهاب، حسب مبادرة proDente الألمانية المعنية بصحة الأسنان.

وأوضحت المبادرة أن أعراض نشوء الجيوب اللثوية تتمثل في التهاب اللثة المصحوب بألم ونزيف وحساسية الأسنان تجاه المشروبات والأطعمة الساخنة والباردة.

وشددت على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب؛ لأن عدم علاجها يمهد الطريق للإصابة بما يعرف بالتهاب دواعم الأسنان، الذي يهدد بتخلخل الأسنان وسقوطها.

ويشمل علاج الجيوب اللثوية التنظيف العميق للثة، كما يمكن شق اللثة لكشف جذر السن من أجل إزالة البلاك والجير عنه.

وللوقاية من الجيوب اللثوية، ينبغي تنظيف الأسنان بمعدل لا يقل عن مرتين يومياً بواسطة الفرشاة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد، مع تنظيف الفراغات بين الأسنان يومياً بواسطة خيط الأسنان بمعدل مرة واحدة على الأقل. كما ينبغي اتباع نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين.

• مختصون ينصحون بتنظيف الفراغات بين الأسنان بخيط الأسنان مرة واحدة على الأقل يومياً.