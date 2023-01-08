4 نصائح للالتزام ببرنامج اللياقة البدنية

عندما نكون متعبين، أو متباطئين، أو حين تمطر في الخارج، أو يكون يوم العمل أصعب من المعتاد، فنحن جميعاً بارعون جداً في اختلاق الأعذار التي تصبح في نهاية المطاف بمثابة أفخاخ تخرّب تدريبنا.

إلا أننا هذا العام، نريد أن يتمحور عام 2023 حول كل ما يتعلق باللياقة البدنية والعافية من بدايته وحتى نهايته.

وكما هي الحال بالنسبة لمعظم الأهداف، يتطلب الأمر كثيراً من المثابرة والتصميم لبدء أو إعادة تحديد مسار التمرين، ومع ذلك فمن خلال هذه النصائح الأربع المقدمة من «تكنوجيم» Technogym العلامة التجارية العالمية في المنتجات والتقنيات الرقمية للياقة البدنية والرياضة، سيكون إنشاء برنامج تمرين فعّال للصحة في عام 2023 غاية في السهولة.

للإطلاع على النصائح الـ4، يرجى الضغط على هذا الرابط.