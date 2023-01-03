وصفة طبيعية تساعد على تقوية جهاز المناعة

يُعدّ الفطر من الأطعمة المفيدة التي توفر العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، إذ يشتمل على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف، فضلاً عن أنه يتضمن القليل من الدهون والسعرات الحرارية.

ويحتوي الفطر (المشروم) على فيتامينات ومعادن معزّزة للصحة، إضافة إلى البروتين والألياف، مع السكريات والستيرولات، التي تساعد في الوقاية من الأمراض، وتشمل العناصر الغذائية الموجودة في الفطر على: السيلينيوم، وهو مادة تساعد الجسم على إنتاج مضادات الأكسدة لمنع تلف الخلايا ومحاربة الجذور الحرة، وكذلك (فيتامين B6) المعزّز للجهاز العصبي، الذي يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء.

ومن العناصر المهمة في الفطر أيضاً (الريبوفلافين والنياسين وحمض البانتوثينيك)، التي تساعد على إجراء تفاعلات التمثيل الغذائي المختلفة وإنتاج الطاقة.

ولأن الفطر يحتوي على الزنك ومضادات الأكسدة، فإنه يُعدّ من الأطعمة المعزّزة لعمل الجهاز المناعي، فضلاً عن خفض ضغط الدم والمساعدة على إنقاص الوزن، وذلك حسب مجلة «هيلبراكسيسنت» الألمانية.

• الفطر يحتوي على فيتامينات ومعادن معزّزة للصحة، إضافة إلى البروتين والألياف.