في موسم الإنفلونزا ونزلات البرد.. سلاح فعّال لمقاومتها

يعمل فيتامين «سي» على تقوية جهاز المناعة، إذ لا يستطيع الجسم إنتاجه بنفسه، ولكن يحصل عليه من النظام الغذائي.

وإضافة إلى كون فيتامين «سي» مهم جداً لتعزيز جهاز المناعة، فإنه يُعدّ أحد مضادات الأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة المسببة لأعراض الشيخوخة، فضلاً عن أن الفيتامين المعروف أيضاً باسم حمض الأسكوربيك يوصف كأحد العلاجات للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

وبالنسبة للكمية التي يحتاج إليها الجسم من فيتامين «سي» فإنها تختلف باختلاف العمر، فالطفل يحتاج إلى 40 ملغم حتى يبلغ ستة أشهر، و50 ملغم حتى بلوغه العام الأول، ويحتاج الشخص من 19 سنة وأكثر إلى كمية تراوح بين 75 و90 ملغم.

ويضاف لقائمة الفوائد التي يقدمها فيتامين «سي» تكوين الكولاجين وأهميته للأوعية الدموية وبناء العضلات والتئام الجروح وللنواقل العصبية وتحويل الدوبامين إلى سيروتونين، وهو مهم لنمو العظام.

ومن الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين الحمضيات والتفاح والبروكلي والفلفل والجوافة والبطاطس والطماطم، فضلاً عن توافره على شكل مكملات غذائية، لكن لابد أن يتم تناولها تحت إشراف الطبيب.