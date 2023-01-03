دراسة تحذّر المدخنين: صحتكم العقلية في خطر

أظهرت دراسة جديدة بأن المدخنين يكونون أكثر عُرضة للإصابة بفقدان الذاكرة والتدهور المعرفي أكثر من غير المدخنين.

وتوصل باحثو جامعة ولاية أوهايو الأميركية إلى ثمة علاقة وطيدة ما بين التدخين والتدهور المعرفي وفقدان الذاكرة، والذي ظهر على المشاركين في الدراسة من المدخنين عن غيرهم، والتي بنيت من الأساس على دراسة أخرى كانت قد أثبتت وجود صلة أيضاً ما بين التدخين ومرض الزهايمر.

وأثبتت الدراسة التي أجريت على آلاف تبدأ أعمارهم من 45 عاماً بأن داء الكريات المنجلية بين المدخنين أعلى من الذين أقلعوا عن التدخين، لاسيما إذا كان ذلك من مدة طويلة، فضلاً عن زيادته بشكل ملحوظ عن الأشخاص الذين لا يدخنون من الأساس.

وأكد الباحثون على أن العلاقة كانت ملحوظة بشكل كبير في الفئة العمرية بين 45 و59، ما يشير إلى أن الإقلاع عن التدخين في هذه المرحلة من الحياة قد يكون له فائدة للصحة المعرفية والإدراكية.

• المدخنون أكثر عُرضة للإصابة بفقدان الذاكرة والتدهور المعرفي أكثر من غيرهم.