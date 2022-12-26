تحذير من الأورام بطيئة النمو: قاتلة إذا تُركت دون علاج

أفادت رئيسة قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية في معهد أمراض وجراحة الجهاز الهضمي في «كليفلاند كلينك»، الدكتورة ميشيل كيم، بأن أورام الغدد الصماء العصبية تنشأ من خلايا الغدد الصماء العصبية المنتجة للهرمونات في الجسم.

وأوضحت أن «معظم هذه الأورام تظهر في الجهاز الهضمي، ويشار إليها باسم أورام الغدد الصماء العصبية المِعَدية المعوية البنكرياسية (GEP-NET)».

وأضافت أن «معدل الإصابة بأورام الغدد الصماء العصبية المِعَدية المعوية البنكرياسية شهد زيادة ملحوظة خلال العقدين الماضيين»، لافتة إلى أن السبب في زيادة الكشف عن هذه الأورام قد يعود إلى الزيادة في الفحوص وعمليات التنظير الداخلية، ولكنها لم تستبعد في المقابل وجود «تأثيرات بيئية لا ندركها».

وأكملت الدكتورة ميشيل: «من المحتمل أن يكون طبيب أمراض الجهاز الهضمي أول ملجأ للمريض المصاب بورم في الغدد الصماء العصبية المِعَدية المعوية إذا بدت عليه أعراض الورم في الجهاز الهضمي، لكن في الغالب أيضاً ما يتم العثور على هذه الأورام بالمصادفة أثناء الفحوص، التي يُجريها طبيب أمراض الجهاز الهضمي، كتنظير القولون مثلاً».

وتتسم هذه الأورام غالباً بانعدام الأعراض الظاهرة، وإن وُجدت الأعراض فإنها تأتي شديدة التفاوت، وقد يلتبس تشخيص المرض ويصعب على الطبيب؛ نظراً لتشابهها مع أعراض أمراض أخرى، بحسب ما أكّدت الدكتورة كيم، التي بيّنت أن الأعراض تشمل آلام البطن والغثيان والقيء والإسهال ونزيف بالجهاز الهضمي، وقد لا يتأكّد التشخيص إلا بأخذ خزعة من المريض.

وبشكل عام، تنمو أورام الغدد الصماء العصبية المِعَدية المعوية البنكرياسية بشكل أبطأ مقارنة بالأورام الأخرى، وهذه السمة تجعل من الممكن التعامل معها من قبل أطباء الجهاز الهضمي المدربين في هذا المجال، حسب طبيبة أمراض الجهاز الهضمي، التي حذّرت في المقابل من أن الأورام بطيئة النمو «قد تغدو قاتلة إذا تُركت من دون علاج»، موضحة أن قابليتها للعلاج والنتائج المتحققة أفضل مقارنة بالأنواع الأخرى من الأورام، لاسيما إذا اكتُشفت في وقت مبكّر.

وأوضحت أنه «إذا ظهرت الأورام في المعدة أو الاثني عشر أو المستقيم، مثلاً، فمن الممكن إزالتها بالمنظار، لكن قد يلزم إجراء عملية جراحية أو علاجها بطرق أخرى إذا ظهرت في أماكن أخرى من الجهاز الهضمي».

ميشيل كيم:

• «أورام الغدد الصماء العصبية غالباً ما يتم العثور عليها بالمصادفة أثناء الفحوص، التي يُجريها طبيب أمراض الجهاز الهضمي، كتنظير القولون مثلاً».