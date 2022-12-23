"فلاورد" تحتفل بموسم الأعياد بإطلاق مجموعة خاصة من الورود والهدايا في الإمارات

تحتفل شركة "فلاورد"، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا من خلال متجرها الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، بموسم الأعياد في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إطلاق مجموعة خاصة بهذه المناسبة.



واحتفلت شركة "فلاورد" بموسم الأعياد لعام 2022 بإطلاق مجموعة خاصة من المنتجات الرائعة التي يمكن اهدائها للأحبة خلال الموسم.



كما احتفلت الشركة بهذه المناسبة مع بابا نويل لنشر الفرحة في بلوواترز دبي يوم السبت الموافق 17 ديسمبر 2022 وجي بي آر يومي السبت والأحد 24-25 ديسمبر، 2022 .

كما تضيء الشركة شجرتها الخلابة وتقوم بعمل العديد من الأنشطة المستوحاة من موسم الأعياد في الموقعين وستقوم فلاورد بتوزيع الهدايا أيضاً على الزائرين.



يذكر أن "فلاورد " هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث نقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.