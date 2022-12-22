نصائح للعناية بالشفاه خلال موسم الشتاء

أوردت بوابة الجمال «هاوت.دي» أن فصل الشتاء يمثل كابوساً مزعجاً للشفاه، إذ تتسبب البرودة في تعرّضها للجفاف والتشقق، ما يفسد مظهرها الجمالي.

وأوضحت أنه يمكن الحصول على شفاه مخملية، من خلال العناية بها بواسطة مستحضرات العناية الغنية بالدهون ومواد الترطيب، مثل زبدة الشيا وحمض الهيالورونيك وزيت اللوز وزيت الزيتون وزيت بذور المشمش.

وشددت البوابة الألمانية على أنه ينبغي أن تخلو هذه المستحضرات من المواد، التي تتسبب في تهيج الشفاه، مثل المواد الحافظة والمواد العطرية والزيوت المعدنية والسيليكون.

ومن المهم أيضاً أن تحتوي مستحضرات العناية بالشفاه على عامل حماية من الشمس (SPF) عال، وذلك لحماية الشفاه من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

وإلى جانب العناية السليمة، تلعب التغذية السليمة دوراً مهماً في التمتع بشفاه مفعمة بالصحة والجمال والأنوثة. ولهذا الغرض ينبغي شرب السوائل على نحو كاف وتناول الأغذية الغنية بـ«فيتامين B6» و«فيتامين B12» والحديد والزنك.

كما يراعى الابتعاد عن الأطعمة الحريفة والأطعمة الحمضية، لأنها تتسبب في تهيج الشفاه. كما لا ينبغي لعق الشفاه باللسان تجنباً للتعرض للجفاف.