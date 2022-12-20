أسباب حموضة المعدة.. الوجبات الدسمة والتوتر في المقدمة

أفادت الجمعية النمساوية لأمراض الجهاز الهضمي بأن فرط حموضة المعدة تحدث لأسباب عدة مثل تناول الوجبات الدسمة والحريفة والتوتر النفسي.

وأوضحت أن فرط حموضة المعدة قد يكون أثراً جانبياً لبعض الأدوية، كما أنه قدر ينذر بمرض مثل التهاب المعدة أو العدوى ببكتيريا «هيليكوباكتر بيلوري» أو ورم بالمعدة.

وتتمثل أعراض فرط حموضة المعدة في التجشؤ الحمضي وآلام المعدة والغثيان.

ويمكن مواجهة فرط حموضة المعدة من خلال تعديل النظام الغذائي، أي الابتعاد عن الوجبات الغنية بالدهون والقهوة والمشروبات الكحولية. وفي الحالات الشديدة، يمكن اللجوء إلى العلاج الدوائي مثل مضادات الحموضة أو مثبطات مضخة البروتون.