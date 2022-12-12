20 نوعاً من الأحماض الأمينية يحتاجها الجسم

أوردت مجلة «هيلبراكسيسنت. دي» الألمانية أن البروتين من المكونات الأساسية في أي نظام غذائي صحي، والبروتينات هي عبارة عن الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاج إليها الجسم.

وأشار خبراء ألمان إلى أن الجسم يحتاج إلى نحو ٢٠ نوعاً مختلفاً من الأحماض الأمينية، على سبيل المثال يساعد حمض الهيستدين الأميني في إنتاج الهيستامين المهم لعمل الجهاز المناعي للجسم، كما أن الحمض الأميني الفالين يسهم في بناء العضلات، وتجديد الأنسجة، وتوفير الطاقة.

وينتج الجسم ١١ حمضاً أمينياً بنفسه، ويبقى تسعة آخرون، يحصل عليهم من النظام الغذائي، وهنا يفرق الخبراء بين البروتين الكامل والبروتين غير الكامل، فالكامل هو الذي يحتوي على هذه الأحماض التسعة المتبقية، والذي يظهر في الأسماك واللحوم، أما البروتين غير الكامل فيكون في البقوليات والمكسرات والبذور.

وأوضح الخبراء أن الهدف يتمثل في إمداد الجسم بالأحماض الأمينية المتوازنة على مدار اليوم، مع التنويع بين مصادر البروتين الحيواني والنباتي.

وفي ما يخص الكمية الموصى بها للبالغين، فإنها تقدر بنحو ٨ر٠ غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم.