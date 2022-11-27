أحذية الموسم تتلألأ بالألوان البرّاقة

ترفع موضة الأحذية النسائية في خريف/شتاء 2022/2023 شعار الجاذبية والفخامة، لتمنح المرأة إطلالة أنيقة تخطف الأنظار.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية، كلاوديا شولتس، أن «الأحذية تتألق هذا الموسم بالألوان الزاهية كالبنفسجي ،أو تتلألأ بالألوان الميتالك البرّاقة مثل الذهبي، أو تزدان بالترتر أو المظهر اللامع لتضفي على المظهر لمسة فخامة تأسر الألباب».

وأضافت أن «هذا الموسم يشهد أيضاً روّاجاً كبيراً للنعل الضخم والسميك للمناسبات النهارية، والكعب العالي للمناسبات المسائية.