خبيرة تجميل تقدم نصائح.. من أجل ضفائر تدوم طويلاً

نصحت خبيرة التجميل الألمانية، ريكاردا تسيل، المرأة التي تريد تضفير شعرها بسهولة والحصول على تسريحة جدائل تدوم طويلاً، بعدم غسل الشعر قبل التضفير بفترة قصيرة، لأن الشعر الرطب لا يتمتع بتماسك جيد، وبالتالي يفتقر إلى الكثافة المطلوبة.

وللسبب ذاته، ينبغي عدم استخدام بلسم أو ماسك.

وبدلاً من ذلك، ينبغي تطبيق «إسبراي» حماية من الحرارة على خصلات الشعر الطويلة والأطراف بعد غسل الشعر، وقبل التضفير بقليل ينبغي تطبيق شامبو جاف على منبت الشعر، حيث يمنح الشامبو الجاف الشعر تماسكاً وثباتاً، وبالتالي يتمتع الشعر بالكثافة المرغوبة.

وبعد تضفير الشعر، ينبغي استخدام «إسبراي» تثبيت كي تدوم تسريحة الضفائر لمدة طويلة، والتي تستهوي كثيرات من النساء.