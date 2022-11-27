إفطار نموذجي مع التقدم في العمر.. عليك بالبروتين عالي الجودة

حذّر خبراء التغذية بمجلة «فرويندين» الألمانية من أن الجسم يبدأ في فقدان الكتلة العضلية مع التقدم في العمر، ولكن من الأمور الجيدة هو إمكانية الحيلولة دون ذلك، من خلال الاعتماد على النظام الغذائي المناسب.

وأشار الخبراء الألمان إلى أن أهمية النظام الغذائي الجيد تكمن في إمداد الجسم بالعناصر الغذائية والفيتامينات اللازمة لعمل الوظائف الحيوية، وهنا يؤكد الخبراء على أن وجبة الإفطار يجب أن تحتوي على كمية كبيرة من البروتين عالي الجودة.

وأوصوا بأن تحتوي الوجبة الأولى في اليوم على نحو 25 إلى 30 غراماً من البروتين، إذ يتيح ذلك للجسم بتكوين الأحماض الأمينية التي يحتاجها للحفاظ على كتلة العضلات.

ومن الآثار الجانبية الإيجابية الأخرى للبروتين الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة بعد الإفطار، ولمن يرغب في تناول طعام حلو في الصباح، يمكنه تناول دقيق الشوفان مع مسحوق البروتين وبذور الشيا أو الزبادي اليوناني مع نصف موزة، كما أن البيض والجبن والخضراوات من العناصر الجيدة في وجبة الإفطار.