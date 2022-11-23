فيتامين «د» مهم للصحة.. والحالة المزاجية أيضاً

أفاد مركز الصحة الألماني بأن الجسم يمكنه إنتاج (فيتامين D) بنفسه بنسبة تراوح بين 80 و90%، من خلال تعريض الجلد لأشعة الشمس. ولهذا الغرض أوصى المركز بالتعرض لأشعة الشمس لمدة تصل إلى 25 دقيقة بمعدل ثلاث مرات أسبوعياً.

ويتمتع (فيتامين D) بأهمية كبيرة للصحة، إذ إنه يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم المهم لصحة العظام، كما أنه يعمل على تقوية جهاز المناعة.

وأضاف المركز أنه يمكن إمداد الجسم بـ(فيتامين D)، من خلال تناول الأغذية الغنية به.