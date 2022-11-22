تحذير للمتعافين من «كورونا»: لا تتعجلوا العودة إلى الرياضة

حذّر أخصائي الطب الرياضي الوقائي وأمراض القلب الرياضية، البروفيسور الألماني مارتن هاله، من العودة إلى ممارسة الرياضة بقوة فور التعافي من فيروس كورونا؛ إذ يرفع ذلك خطر الإصابة باضطرابات نظم القلب أو التهاب عضلة القلب، مشيراً إلى أنه في حالة عدم وجود أعراض أو أعراض خفيفة ينبغي الانتظار لمدة ثلاثة أيام من دون أعراض قبل العودة لممارسة الرياضة مجدداً.

وفي حالة وجود أعراض أكثر قوة، مثل الحمى والسعال، ينبغي حينئذ الانتظار لمدة أسبوع دون أعراض قبل العودة لممارسة الرياضة.

وأضاف البروفيسور الألماني أنه ينبغي العودة إلى ممارسة الرياضة بالتدريج بنسبة 50% من معدل الأداء الشخصي، مع رفع درجة الشدة شيئا فشيئاً، لافتاً إلى أنه من الأفضل ممارسة الرياضات التي لا تشكل إجهاداً كبيراً على الجهاز القلبي الوعائي مثل اليوغا والبيلاتس.

وينبغي التوقف عن ممارسة الرياضة واستشارة الطبيب فور ملاحظة بعض الأعراض، مثل الشعور بضغط في القفص الصدري وسرعة ضربات القلب وضيق التنفس وقصر النفس والسعال والدوار.