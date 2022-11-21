سلطنة عمان: اكتشاف نوع جديد من الأسماك

نجح فريق بحثي مشترك بين جامعتي السُّلطان قابوس وشيراز الإيرانية في تسجيل نوع جديد من أسماك الأراضي الرطبة في سلطنة عُمان عبر مشروع ممول من عمادة البحث العلمي في الجامعة، كما أوردت وكالة الأنباء العمانية اليوم الإثنين.

واكتشفت السمكة في المياه الضحلة الطينية بخور يتي بولاية مسقط بين عينات جمعت من الخور نفسه، وتم التأكد منها عن طريق دراسة الصفات والخصائص الخارجية، والحمض النووي للسمكة.

ونشرت ورقة علمية عن السمكة، التي سميت بـ«أكسو أكتيس عمانسيس»، في مجلة علمية ذات معامل تأثير عال وشرح صفات السمكة الخارجية وصفاتها الوراثية. وتعد هذه الورقة هي الـ14 تحت مظلة التعاون البحثي المشترك بين الجامعتين عن أسماك سلطنة عُمان في البيئات الرطبة.

ويسعى الفريق إلى تدشين أول كتاب عن الأسماك العُمانية في المياه العذبة العمانية بتمويل من هيئة البيئة العُمانية.

