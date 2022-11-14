طقطقة الرقبة.. السبب غالباً بسيط

أفادت الرابطة الألمانية لأطباء العظام بأن طقطقة الرقبة ترجع في الغالب إلى سبب بسيط، ألا وهو شد في الفقرات العنقية، والذي يحدث على سبيل المثال بسبب العمل لمدة طويلة أمام شاشة الحاسوب. وأضافت أن طقطقة الرقبة يمكن أيضاً أن تشير إلى الإصابة بانزلاق غضروفي، إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل آلام وخدر ووخز، والتي تمتد إلى الذراعين، وهو ما يستلزم استشارة الطبيب.

ولتجنب الطقطقة، ينبغي اتخاذ وضعية جلوس سليمة أمام الحاسوب؛ إذ ينبغي أن يتخذ الظهر وضعية قائمة مع عدم إمالة الرقبة للأمام.

ويُعد تمرين «رقبة البجعة» من التمارين المفيدة لإزالة الشد العضلي للرقبة. ولأداء التمرين، يتم الجلوس على الجزء الأمامي من المقعد، ثم نصب الجزء العلوي من الجسم ومسك المقعد باليدين، على أن تكون القدمان متباعدتين بعرض الكتفين على الأرض. وبعد ذلك يتم خفض الكتفين ببطء وتمديد الرأس والرقبة ببطء نحو السقف، مع مراعاة تكرار هذا التمرين مرات عدة.