6 نصائح لنوم أفضل

ليس محتماً عليك أن تعاني التقلب على جنبيك كل ليلة، فكِّر في نصائح بسيطة لتحظى بنوم أفضل، وذلك بإعداد جدول زمني للنوم وتضمين ممارسة الأنشطة البدنية مثلاً في روتينك اليومي، ويمكن أن يؤثر العديد من العوامل في الاستمتاع بنوم هانئ ليلاً، بدايةً من إجهاد العمل ومسؤوليات الأسرة إلى الأمراض. وليس غريباً أن الاستغراق في النوم قد يستعصي علينا في بعض الأحيان. وفي ما يلي مجموعة نصائح من «good sleep»:

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