عوامل ترفع خطر الإصابة بتصلب الشرايين.. بوابة الأزمات القلبية

ذكرت مؤسسة القلب الألمانية أن تصلب الشرايين يحدث نتيجة لوجود ترسبات كلسية على جدران الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى تضيّقها، ومن ثم يرتفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأوضحت أن عوامل الخطورة، التي ترفع خطر الإصابة بتصلب الشرايين، تتمثل في ارتفاع ضغط الدم وداء السكري وارتفاع الكوليسترول والسِمنة والتدخين وشرب الكحوليات، بالإضافة إلى التقدم في العمر، والعامل الوراثي.

وأضافت المؤسسة أنه يمكن تجنب الإصابة بتصلب الشرايين من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، أي تناول الأطعمة، التي تحسن خصائص سريان الدم وتحد من الترسبات الكلسية على جدران الأوعية الدموية، مثل الأسماك (السلمون والماكريل والرنجة) والزيوت النباتية (زيت الزيتون وزيت الجوز وزيت بذور اللفت وزيت بذور الكتان وزيت جنين القمح)، ومنتجات الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات، مع مراعاة تناول الخضراوات والفواكه بمعدل خمس حصص يومياً (حصتان فواكه وثلاث خضراوات)، لاسيما البصل والثوم لاحتوائها على مركبات كبريتية ذات تأثير إيجابي على تخثر الدم.

وإلى جانب التغذية الصحية، ينبغي المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، إلى جانب الإقلاع عن التدخين والكحوليات.