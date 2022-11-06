نصائح للحفاظ على ابتسامة صحية مشرقة وجميلة

تعد العناية بالأسنان عملية رعاية ذاتية؛ لذا يجب أن يعلم الجميع أن إعطاء الأولوية لصحة الفم ليست مجرد مسألة تجميلية فقط، بل هي وسيلة مهمة وجزء لا يتجزأ من الرعاية الصحية بشكل عام. لذلك، فإن الاستثمار في ابتسامة أكثر صحة له تأثير مهم على الذات، فمن المهم أن تجعلوا من نظافة فمكم أولوية.

وتالياً، أهم النصائح العامة للحفاظ على سلامة الأسنان من قبل الدكتور ريجي مويدين.

1 - زيارة واحدة

زيارة طبيب الأسنان مرة واحدة على الأقل كل عام هي بداية جيدة لتحسين صحة فمكم.

2 - اشربوا الماء

الحفاظ على رطوبة الجسم أمر مهم لأجسامنا ككل، فجميع أنظمتنا الحيوية تحتاج للماء لتعمل بشكل فعّال، بما في ذلك فمنا. يؤدي ترك الفم جافاً إلى تكوّن البكتيريا، ما يؤدي إلى تسوس الأسنان وتشكيل التجاويف. كما أن رائحة الفم الكريهة يمكن أن تكون ناجمة عن جفاف الفم، فمن اللازم الحرص على شرب ثلاثة لترات من الماء يومياً.

3- تقوية الأسنان

الأسنان المستقيمة أكثر من مجرد ابتسامة رائعة وأكثر من مجرد تجميل، فامتلاك أسنان مستقيمة يمكن أن يفيد في طرق عدة، إذ تعيق الأسنان ذات الاصطفاف غير المنظم التنظيف الفعال للأسنان بالفرشاة، وتجعل الطعام يتراكم بينها.

4- زيارة أخصائي تقويم

من غير المرجح أن تسبب العضة غير السليمة ألماً حاداً، ولكن من المحتمل جداً أن تسبب مشاكل للأسنان واللثة على الأمد الطويل، وربما حتى لمفاصل الفك.

أما المهتمون بتقويم أسنانهم باستخدام نظام «إنفزلاين» INVISALIGN، فتالياً توصيات الدكتور ريجي:

- ابحثوا عن أخصائي تقويم أسنان لديه خبرة مثبتة، ويعد مقوم الأسنان الشفاف «إنفزلاين» نظاماً لتقويم الأسنان مشهوداً له بفاعليته ونتائجه، ومع ذلك، فإن وجود أخصائي تقويم أسنان يركز بشكل خاص على تخطيط وتقديم علاجات «إنفزلاين» بمستوى عالٍ من شأنه أن يعطي أفضل نتيجة.

- استعلموا جيداً حول الجدول الزمني للعلاج. فقد يستغرق الأمر ستة أشهر أو أكثر. بالطبع، كل هذا يعتمد على كل حالة. إذا كانت أسنانكم غير منتظمة قليلاً، أو إذا كان هناك سن واحدة أو اثنان في غير مكانهما، فقد يستمر العلاج لبضعة أشهر. وبالمثل، إذا لم تكن أسنانكم في حالة جيدة، فيمكن أن تدوم لفترة أطول.