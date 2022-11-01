مخاطر قلة النوم مع التقدم في العمر.. الالتزام بـ7 ساعات وصفة الحماية

يساعد الالتزام بساعات النوم المعتدل في الحفاظ على الجهاز المناعي، والوزن أيضاً، كما يساهم في تعزيز النشاط العقلي، والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، حسب مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأفاد المجلس بأن كبار السن يحتاجون للنوم بنفس معدل ما يحتاج إليه البالغون من الوقت، أي ما يتراوح بين سبع وثماني ساعات يومياً.

وحذر من أن قلة النوم ترفع خطر إصابة كبار السن بأمراض عدة، منها أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم والسكري، بالإضافة إلى التأثير السلبي على معدلات التركيز والمزاج.