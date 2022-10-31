خبراء ألمان: بخاخات الأنف «متساوية التوتر» هي الأفضل

أجرى خبراء هيئة اختبار السلع الألمانية اختباراً، شمل 30 منتجاً من منتجات بخاخ الأنف، وتوصلت النتائج إلى أن بخاخات الأنف «متساوية التوتر» هي الأفضل، وهي تحتوي على الماء والملح فقط. وتساعد هذه البخاخات على ترطيب وتنظيف الغشاء المخاطي للأنف.

وأشارت الهيئة إلى أن بخاخات الأنف «مفرطة التوتر» من المفترض أن يكون لها تأثير مزيل لاحتقان الأنف، غير أن هذا التأثير ضئيل ولا يدوم طويلاً. كما يمكن أن تسبب بخاخات الأنف مفرطة التوتر الشعور بحرقان في الأنف.

ويضيف العديد من الشركات المصنعة مواد مضافة مثل «ديكسبانثينول» أو «الألو فيرا» أو مستخلص زهرة البابونغ أو الزيوت الطيّارة إلى بخاخات الأنف، بغرض العناية بالأنف، غير أنه لم يتم إثبات تأثير العناية هذا بشكل كاف.