السعودية.. جراحة عاجلة تنقذ طفلة تعرض عنقها لقطع أثناء اللعب

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك خالد بتبوك في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، من إنقاذ حياة طفلة بعد إجراء جراحة عاجلة لإنقاذها، إثر تعرضها لقطع في الوريد الودجي.

وتعرضت الطفلة للحادثة التي أدت لقطع في رقبتها أثناء لعبها في المنزل وسقوطها على طاولة زجاجية، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت «صحة تبوك»: الفريق الطبي تمكّن من إنقاذ حياة الطفلة التي وصلت لطوارئ المستشفى، وهي تعاني من إعياء وهبوط حاد بالضغط نتيجة تعرضها لنزيف من جرح نافذ وعميق بالجهة اليسرى من العنق (الفك السفلي)، وتم إجراء الإسعافات الأولية وتوفير الدم اللازم لها، وإدخالها فوراً لغرفة العمليات.

وأفاد الأطباء، أنه تم اكتشاف جرح تبين أنه مصدر النزيف، وهو قطع بالمنطقة العليا بالوريد الودجي الأيسر، حيث أُوقف النزيف نهائياً بعملية جراحية استغرقت أكثر من ساعتين تكللت بالنجاح.