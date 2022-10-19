8 آلاف خطوة في اليوم تقي من الأمراض المزمنة

كشفت دراسة حديثة أجريت في الولايات المتحدة أن السير 8200 خطوة في اليوم، يساعد في حماية الجسم من مشكلات صحية وأمراض مزمنة، مثل السمنة، والأرق، والاكتئاب، والإرجاع المعدي المريئي.

واعتمد فريق من الباحثين من المركز الصحي التابع لجامعة فاندربلت الأميركية على تحليل بيانات صحية، تم جمعها على مدار أربع سنوات، تخص أكثر من 6000 شخص من المشاركين في مبادرة «أول أوف إس» الاتحادية الأميركية الخاصة بجمع المعلومات الصحية.

وتبيّن من خلال الدراسة، التي أوردتها الدورية العلمية «نيتشر ميديسن»، أن خطر الإصابة بالسمنة يقل بنسبة 64% في حالة السير ما بين 6000 إلى 11 ألف خطوة يومياً، كما تتراجع مخاطر الإصابة بكثير من الأمراض المزمنة، فيما عدا السكري، وارتفاع ضغط الدم، حيث لم يتم تسجيل أي تحسن في معدلات الإصابة بهذه الأمراض، حتى بعد أن قطع المتطوعون مسافات تراوح ما بين 8000 و9000 خطوة في اليوم.