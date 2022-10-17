«أوميغا 3» تساعد على حماية العين من الجفاف

ذكرت مؤسسة «عين» الألمانية المعنية بصحة العين، أن الأحماض الدهنية غير المشبعة «أوميغا 3» تتمتع بأهمية كبيرة لصحة العين؛ إذ تساعد الغدد الدمعية على إفراز الدموع، ومن ثم تحمي العين من الجفاف.

وأضافت أن «أوميغا 3» تدعم عملية التمثيل الغذائي للعين، وهي عنصر مهم في شبكية العين؛ إذ إنها تدعم القدرة على رؤية النور والظلام.

وأشارت المؤسسة إلى أن المصادر الغذائية الغنية بأحماض «أوميغا 3» تتمثل في المكسرات والأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والرنجة والسردين والماكريل.