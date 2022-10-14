«ثياميدول».. سلاح لمحاربة البقع الصبغية المزعجة

أوردت مجلة «Elle» أن مادة «ثياميدول»، «Thiamidol» تعد سلاحاً فاعلاً لمحاربة البقع الصبغية، لتمنح البشرة مظهراً موحداً ومتجانساً.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن مادة «ثياميدول» تعمل على تثبيط إنزيم «تايروسيناز»، الذي يلعب دوراً رئيساً في تكوين مادة «الميلانين» المسؤولة عن اللون البني للبقع الصبغية.

وأضافت «Elle» أن مادة «ثياميدول» تمتاز بتأثيرها اللطيف على البشرة، وبالتالي لا تتسبب في تهيج البشرة، بخلاف الطرق الأخرى لمواجهة البقع الصبغية مثل فيتامين C.

كما لا تتسبب مادة «ثياميدول» في حدوث ما يعرف «بفرط التصبغ التالي للالتهابات»، الذي يترتب على خيارات العلاج الأخرى للبقع الصبغية، مثل العلاج بالليزر والتقشير الكيميائي و«المايكروبليدنج».

يذكر أن البقع الصبغية هي تراكم غير متساو للون في الجلد، ويمكن أن يكون لها أسباب مختلفة، على سبيل المثال، نتيجة للتقلبات الهرمونية أو أضرار أشعة الشمس أو البثور.