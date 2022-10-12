أعراض تنذر بالخطر.. على الجهاز الحركي

أفادت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب، بأن الحركات البطيئة وفقدان التوازن والارتعاش وعدم استقرار المشية وعدم استقرار الوضع القائم للجسم، تنذر بالإصابة بالشلل الرعاش المعروف أيضاً باسم داء (باركنسون)، وهو اضطراب تنكسي يصيب الجهاز العصبي المركزي، والذي يؤثر بشكل رئيس في الجهاز الحركي.

وتشمل الأعراض أيضاً تيبس العضلات وفقدان الإحساس والآلام بالمفاصل والأطراف وجمود تعابير الوجه وتراجع أو فقدان حاسة الشم، كما يتحدث المريض أو يضحك أو يشير أثناء الحلم، لأنه لا يتم منعهم من القيام بهذه الأنشطة أثناء نوم الأحلام (اضطراب سلوك نوم حركة العين السريعة)، مثل الأشخاص الأصحاء. وبسبب هذه الأعراض يواجه المرضى صعوبات في أداء المهام اليومية، مثل الاغتسال وارتداء الملابس، كما يبدو خط اليد مرتعشاً. وأوضحت الرابطة أن أسباب الإصابة بالشلل الرعاش تكمن في التقدم في العمر والتغيّرات الجينية وموت الخلايا المنتجة للدوبامين في المخ.