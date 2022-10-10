لهذه الأسباب.. دراسة تحذر من تناول الأرز بانتظام

يعتر الأرز غذاء أساسيا للملايين في جميع أنحاء العالم، لكنه قد لا يكون صحيًا كما نود أن نعتقد، وتزعم إحدى الدراسات الحديثة، على أن هذه الوجبة الشائعة والرخيصة يمكن أن تكون غير صحية مثل الافراط في تناول الحلويات.

ووفقًا لبحث أجرته الكلية الأمريكية لأمراض القلب، يتميز الأرز بمستويات من "السكريات والزيوت غير الصحية" التي تشبه الحلويات ما يعني أنها يمكن أن تكون ضارة لقلبك مثل الأطعمة الحلوة اللذيذة.

ويشير البحث الذي نقل نتائجه موقع "إندي 100 " إلى أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الحبوب المكررة مثل الأرز أكثر عرضة للإصابة بمرض الشريان التاجي المبكر (PCAD)، والذي يمكن أن يؤثر أيضًا على الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الحلويات بشكل منتظم، وذلك لأن الحبوب المكررة مثل الحلويات ترفع مستويات السكر في الدم بعد أن يعالجها الجسم.

وشملت الدراسة 2500 شخص مصابين بمرض الشريان التاجي وغير مصابين.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور محمد أمين خجوي جاسكاري : "هناك العديد من العوامل المتضمنة في سبب تناول الناس المزيد من الحبوب المكررة مقارنةً بالحبوب الكاملة "مشيرا إلى أن "بعض أهم العوامل التي يجب مراعاتها تشمل العامل الاقتصادي والدخل والوظيفة والتعليم والثقافة والعمر وعوامل أخرى مماثلة."

وأضاف جاسكير: "يمكن اعتبار النظام الغذائي الذي يتضمن استهلاك كمية كبيرة من الحبوب غير الصحية والمكررة مماثلاً لـ اتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من السكريات والزيوت غير الصحية".