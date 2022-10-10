علماء يحذرون من ألم غير معروف يُنبيء بالجلطة القلبية

حذرأطباء في الهند من أن علامات الجلطة القلبية التحذيرية لا تقتصر على الأعراض التقليدية، وبينها ألم الذراع اليسرى وضيق التنفس المترافق مع ألم صدري، وإنما يمكن أن تكون في حالات معينة آلام ظهر أيضا.

ونبه الدكتور روشيت شاه، طبيب القلب الداخلي في مستشفى ماسينا في مومباي من أنه لا يجب تجاهل ما يمنحك جسدك من تحذيرات، يمكن أن تكون تماما في الوقت المناسب لاتخاذ إجراء أو الحصول على مساعدة طبية فورية.

لكن هل ألم الصدر وهو العلامة الأكثر شيوعًا المرتبطة بالسكتة القلبية، هو العارض الوحيد الذي يجب القلق بشأنه؟

ويشرح الدكتور شاه أن "النوبة القلبية هي انسداد في أحد شرايين القلب الرئيسية الذي يمكن أن يؤدي إلى انهيار مفاجئ للقلب أو اضطرابات كهربائية في القلب يمكن أن تؤدي إلى سكتة قلبية. في حين أن ألم الصدر هو عارض شائع إلا أنه يمكن للمرء أن يعاني من الألم في أي مكان في الجسم. يمكن أن يكون في الكتف الأمامي أو الأيسر أو الأيمن، أو اليد اليسرى، أو اليد اليمنى، أو الجزء العلوي من البطن ، أو الفك، أو الرقبة، أو في الخلف بين لوحي الكتف، أو في أي مكان بين الذقن والسرة ، إما في الأمام أو الخلف"

وقالت الدكتورة زكية خان، الاستشارية الأولى في أمراض القلب التداخلية، في مستشفى فورتيس، كاليان أن من بين العلامات التحذيرية المتعددة الأخرى التي يجب على الشخص عدم تجاهلها هو ألم الظهر الشديد. ونبهت أن "أنواعًا معينة فقط من آلام الظهر هي مؤشرات على السكتة القلبية"، ووفقا لما تنقله صحيفة "انديان اكسبريس" فإن "هذا يشمل آلام الجزء العلوي من الظهر ، المرتبطة أيضًا بألم الكتف ، أو ظهور آلام الظهر الجديدة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن آلام الظهر المصحوبة بعلامات التعرق والتعب وضيق التنفس هي علامات غير شائعة لاحتشاء عضلة القلب والتي يمكن أن تؤدي إلى السكتة القلبية ، إذا تركت دون علاج."

وفقًا للدكتورة خان ، فإن "آلام الجزء العلوي من الظهر الشديدة" التي تنتشر في الصدر أو الذراع يمكن أن تكون احتمالا لنوبة قلبية وشيكة.

وتضيف أنه "من المثير للدهشة أن جمعية القلب الأمريكية لاحظت أن النساء أكثر عرضة من الرجال للإبلاغ عن آلام الظهر التي حدثت قبل وأثناء النوبة القلبية".

من ناحيته يشرح الدكتور برافين كولكارني، كبير أطباء القلب في مستشفيات باريل العالمية في مومباي " إن آلام الظهر الحادة يمكن أن تكون مظهرًا من مظاهر حالتين من أمراض القلب. إحداها وهي أكثر أشكال النوبات القلبية شيوعًا مع وجود ألم في مركز الصدر حيث يعاني بعض المرضى من آلام الظهر الشديدة". بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تظهر آلام الظهر الشديدة في الإصابة بتسلخ الأبهر ، وهي حالة تهدد الحياة بسبب التمزق الداخلي للشريان الأورطي، وهو وعاء ينقل الدم النظيف إلى الجسم. إضافة إلى ذلك ، يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم الشديد أيضًا في حدوث ورم دموي في الشريان الأورطي، لذلك من الضروري التعامل معه بجدية والتوجه إلى المستشفى في أقرب وقت ممكن." وحذر الدكتور كولكارني إذا لم يتم تشخيصه في الوقت المناسب ، فقد يؤدي إلى الموت المفاجئ.

وإذا عانى أي شخص من أي من العلامات المذكورة أعلاه، كخطوة أولى في الرعاية، يجب على المرء التوجه إلى مرفق صحي وإجراء تقييم للقلب على شكل تخطيط القلب، ECHO ، TMT وما إلى ذلك لاستبعاد الأسباب القلبية لآلام الظهر. وينصح الأطباء بشكل عام بإجراء "الفحوصات البدنية المنتظمة وتدابير الرعاية الصحية الوقائية الأخرى ، بما في ذلك الفحوصات الدورية لضغط الدم والاختبارات التشخيصية " للمساعدة على منع مشاكل القلب وتسليط الضوء على أي عوامل خطر يمكن الوقاية منها .