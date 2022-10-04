خبر مفرح لعشاق الشاي

كشفت دراسة حديثة أنه يمكن للشاي غير المحلى أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2؟، ويعتبر الشاي من المشروبًات الأساسية للعديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

وفقًا لبحث تم إجراؤه على أكثر من مليون شخص من ثماني دول، وتم اكتشاف أن استهلاك الشاي الأسود أو الأخضر أو الصيني الاسود يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بهذه الحالة المرضية.

وأوضحت الدراسة التي قدمت في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري (EASD)، أن تناول أربعة أكواب من الشاي يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 17 % على مدى فترة 10 سنوات في المتوسط.

ووفقا لما قالته المؤلفة الرئيسية الدكتورة شانغ لي من جامعة ووهان للعلوم والتكنولوجيا في الصين فإن نتائج البحث مثيرة "لأنها تشير إلى أن الناس يمكن أن يفعلوا شيئًا بسيطًا مثل شرب أربعة أكواب من الشاي يوميًا لتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري".

وأضافت وفقا لصحيفة " انديان اكسبرس" أن التأثير الوقائي للشاي قد يزداد عند إضافة الحليب إليه : " أعتقد أن الحليب سيجعل تأثير الشاي أقوى على مرض السكري".

وشرحت أنه " بعد تحليل تلوي لـ 19 دراسة سابقة حول شرب الشاي ومرض السكري ، وجد الباحثون "ارتباطًا خطيًا مهمًا" بين شرب الشاي الأسود أو الأخضر أو الشاي الصيني الاسود وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

ولتفسير ذلك تقول لي "من الممكن أن مكونات معينة في الشاي، مثل البوليفينول ، قد تقلل من مستويات الجلوكوز في الدم، ولكن قد تكون هناك حاجة إلى كمية كافية من هذه المركبات النشطة بيولوجيًا لتكون فعالة".

وأضافت بريانكا روهاتجي، رئيسة اختصاصي التغذية السريرية لمستشفيات أبولو ، بنغالور (الهند) " أن مادة البوليفينول التي توجد في الشاي تعمل على تحسين حساسية الأنسولين، فالشاي غير المحلى أو منقوع الأعشاب يمكن أن يكون خيارًا جيدًا لمشروب منخفض السعرات الحرارية لشخص مصاب بداء السكري من النوع 2 ، لأن المشروب لا يؤثر على مستويات السكر في الدم. (كما أنه) يمكن أن يساعد أيضًا في تجنب الجفاف الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وإعطاء فوائد إضافية مثل تقليل الالتهاب ".