6 نصائح مفيدة للاستمتاع بقلب سليم

هل تعلم أن مشكلات القلب هي السبب الرئيس للوفيات حول العالم؟ وتشمل بعض الأسباب خيارات نمط الحياة غير الصحي، بما في ذلك التدخين، وشرب الخمر، والوجبات الغذائية غير الصحية، وقلة الأنشطة البدنية، فالأشخاص الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسمنة معرضون دائماً لخطر كبير، ولكن الخبر السار هو أنه بمجرد إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة، يمكن للمرء أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 80%.

ويتم الاحتفال بيوم القلب العالمي في 29 سبتمبر، وتقدم كريستيل بدروسيان، أخصائية التغذية السريرية ومدربة الصحة في عيادات هورتمان، أهم ست نصائح بسيطة للحفاظ على صحة القلب:

انتبه للدهون

تعتبر الدهون المشبعة، التي توجد غالباً في الأطعمة المقلية والمخبوزات، من المسببات الرئيسة، ويجب تجنبها، لأنها ترفع نسبة الكوليسترول الضار (LDL)، وتخفض الكوليسترول الجيد (HDL)، ما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. قلل من الدهون المشبعة الموجودة في منتجات الألبان واللحوم الحمراء والزيوت الاستوائية، وتناول الدهون الصحية، مثل الدهون الأحادية غير المشبعة، والدهون المتعددة غير المشبعة، التي تجدها في الأسماك والمكسرات والأفوكادو وبذور الكتان.

ركز على الأطعمة الغنية بالألياف

تساعد الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الفاصوليا والشوفان وبذور الكتان ونخالة الشوفان على خفض مستويات الكوليسترول الكلي في الدم عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار، وتمنحك الألياف أيضاً المزيد من الطاقة لممارسة الرياضة، والحفاظ على لياقتك.

تجنب الملح والأطعمة المصنّعة

قلل من تناول الأطعمة المعلبة أو المصنعة، مثل وجبات العشاء المجمدة. استخدم التوابل للحصول على النكهة بدلاً من الملح، وابحث عن خيارات ذات «صوديوم منخفض» عند شراء الطعام.

تناول الأطعمة المصنوعة منزلياً

أطعمة المطاعم غنية بالملح والسكر والدهون غير الصحية، ولكن عندما تطبخ في المنزل، فأنت تتحكم في كمية ومقادير وجباتك.

مارس تمارين رياضية

انغمس في بعض التمارين الرياضية يومياً لمدة 30 دقيقة على الأقل، ويمكن أن يشمل ذلك أنشطة مثل المشي السريع أو السباحة أو الجري أو ركوب الدراجات. وتشتهر التمارين الرياضية بتحسين حالة القلب والأوعية الدموية، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وخفض ضغط الدم.

قم بفحوص طبية منتظمة

تسمح لك الفحوص الطبية المنتظمة بمراقبة الأمراض المحتملة، والعثور عليها قبل أن تصبح مشكلة. وبالحصول على الرعاية الصحية والفحوص والعلاجات الصحيحة، فإنك تتخذ خطوات مهمة نحو عيش حياة أطول وصحية.

• أكبر قاتل في العالم هو داء القلب الإقفاري، المسؤول عن 16% من إجمالي الوفيات في العالم.