كريمات EE.. فوائد مفيدة للبشرة

أوردت بوابة الجمال «هاوت.دي» الألمانية أن مدلول كريم EE يختلف من شركة إلى أخرى، إذ يشير الاختصار إلى معان عدة واختلافات حسب المصنّعين.

وأوضحت أن الذي يحمل المسمىEven Effect يمتاز بقدرة عالية على التغطية، ويحد من بقع التصبغات ليمنح البشرة مظهراً متجانساً ومشرقاً.

بينما يعمل الكريم الذي يحمل المسمى Elemental Emulsion على ترطيب البشرة بالرطوبة. أما الذي يحمل Extra Exfoliant فيعتبر مستحضر تقشير طبيعي.

وبشكل عام، تمتاز كريمات EE بمضادات الأكسدة، مثل مادة البايكالين، التي تحمي البشرة وتحد من بقع التصبغات. كما أنها تحتوي على حمض الهيالورونيك المرطب، أو تشتمل على لآلئ الجوجوبا أو الخيزران، التي تعمل على تقشير البشرة برفق ونعومة.