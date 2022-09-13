فحص مهم لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. بصفة منتظمة

أفادت مؤسسة الكلى الألمانية بأن ارتفاع ضغط الدم قد يؤذي الكلى أيضاً؛ إذ يؤدي إلى تضيق وتصلب الأوعية الدقيقة في الكلى، ما يُضعف تدفق الدم في الكلى ويُهلك أنسجتها، ما يرفع خطر الإصابة بالقصور الوظيفي للكلى، وصولاً إلى الفشل الكلوي.

ولذا يتعين على مرضى ارتفاع ضغط الدم إجراء فحص للبول بصفة منتظمة لاكتشاف أي مشاكل بالكلى مبكراً.

يُشار إلى أن ضغط الدم يكون مرتفعاً إذا كانت قيم القياس أعلى من 120/80 مم زئبق.

ولتجنب تلك المخاطر الجسيمة، أوصت مؤسسة الكلى الألمانية بمواجهة ارتفاع ضغط الدم من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، أي تناول الفواكه والخضروات الطازجة وشرب السوائل الصحية والإقلال من الملح، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين وشرب الخمر، إلى جانب العلاج الدوائي.