لعشاق التخييم.. «بورشه» تطلق خيمة سقف بـ 4980 يورو

أطلقت شركة بورشه الألمانية خيمة سقف لعشاق التخييم، مشيرة إلى أن الخيمة الجديدة الصالحة طوال العام تتكون من هيكل صلب يمكن تركيبه على حامل القاعدة لأنظمة النقل على أسطح Macan وCayenne وPanamera وTaycan مع أو من دون قضبان سقف.

كما تتناسب الخيمة مع بورشه 911 باستثناء طرازات GT و Cabriolet وTarga. وتطرح الخيمة بسعر يبلغ 4980 يورو. وتم تصميم جدران الخيمة البالغ وزنها حوالي 56 كيلوغراما من نسيج قطني، كما أنها مزودة بفتحة سقف ونافذة جانبية بشكل قياسي يمكن فتحها للتهوية، كما يمكن أيضاً تعتيمها وتزويدها بشبكة للحماية من الحشرات.

وتحتوي خيمة السقف على مرتبة إسفنجية مدمجة تسع لنوم شخصين في مساحة 210 سم × 130 سم، في حين تبلغ الحمولة القصوى نحو 190 كيلوغراماً.