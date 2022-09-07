ثقة الأطفال بأنفسهم.. رحلة تبدأ من السنوات الأولى

إن الثقة بالنفس وتقدير الذات أعظم ما يمكن تقديمه لطفلك، فالأطفال الذين لديهم ثقة بالنفس، يشعرون بالحب والقبول والسعادة، وتزيد إنتاجيتهم ويتطوّرون أسرع من أولئك الذين لا يشعرون بمقدار الثقة نفسه، فتربية الأطفال تحتاج إلى كثير من الوعي والاهتمام والتركيز، لأن تجربة تنشئتهم بشكل عام، تعادل التعامل مع كائنات شديدة الحساسية لكل ما يواجهها من مواقف وأحداث أو مؤثرات في محيطها.

هنا، تبرز قيمة الثقة منذ السنوات الأولى لحياة الطفل، كصفة مكتسبة وليست فطرية، ما يعني أن للأبوين الدور الرئيس في غرس هذه القيمة فيه وتنشئة طفل واثق ومتوازن قادر على إدارة حياته وعلاقاته مع المجتمع واتخاذ مختلف القرارات، ومن ثم تحمل المسؤولية ومواجهة مختلف المشكلات في ما بعد.

تستعرض الباحثة السعودية في شؤون الأسرة والتربية، الدكتورة نجوى بنت ذياب المطيري، لـ«الإمارات اليوم» 10 خطوات تساعد في غرس هذه الصفة فيه منذ سن مبكرة:

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