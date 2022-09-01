9 نصائح لتجديد البشرة من «سلفولوجي»

يعتبر الـ«بروفايلو» علاجاً مرطباً ثورياً وفريداً من نوعه يعمل عن طريق حقن حمض الهيالورونيك «تحت الجلد»، عند حقنه في الجلد، يحفز الـ«بروفايلو» مستقبلات خلايا الجلد لمقاومة الترهلات وتحسين واستعادة تماسك البشرة.

يحتوي الـ«بروفايلو» على أحد أعلى تركيزات حمض الهيالورونيك في السوق. وإضافة إلى أنه يقوم بتعزيز البشرة وترطيبها، يعيد كذلك تشكيل الأنسجة المترهلة التي تظهر عليها علامات التقدم في السن. وتشمل مناطق العلاج الأكثر شيوعاً الوجه والرقبة، كما يمكن استخدامه في منطقة أعلى الصدر، واليدين، والذراعين، والركبتين، والبطن لعلاج ترهلات البشرة بشكل فعّال. ويعتبر هذا العلاج مناسباً للرجال والنساء، ويقدّم فوائد متعددة لبشرة مستخدميه من جميع الأعمار.

تعدّ جلسات إبرة «البروفايلو» بسيطة ولا تستدعي احتياطات خاصة خلاله، حيث يمكنك معاودة نشاطك اليومي العادي بعد الانتهاء من الجلسة، ويقدم مركز «بيلافيزو الطبي» ملاحظات يجب الالتزام بها لضمان تحقيق أفضل:

رحلة الحجز في «سلفولوجي»

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■ الابتعاد عن أشعة الشمس بعد وقت الجلسة واستخدام مظلة أو أي وسيلة حماية من تأثير الحرارة المرتفعة.

■ النوم في حجرة تتمتع بتهوية جيدة، ويفضل أن تكون باردة بعيدة عن الحرارة.

■ ينصح عند النوم برفع الوجه للأعلى وهو مرتفع قليلاً.

■ تجنّب تناول الكثير من الملح في الطعام لتجنب الانتفاخات.

■ تجنّب تناول الكحوليات خلال فترة العلاج، لتجنب الانتفاخات كذلك ولتقليل آثارها السلبية على الجلد بشكل عام.

■ عدم ملامسة المنطقة المُعالجة، وتجنب استخدام الماكياج عليها لمدة 24 ساعة بعد الجلسة، من أجل تجنّب العدوى بالبكتيريا.

■ عدم ممارسة التمارين الشاقة لمدة 48 ساعة.

■ تجنّب القيام بأي علاجات تجميلية أخرى في المنطقة المعالجة لمدة أربعة أسابيع كاملة بعد جلسة الحقن.

■ إذا شعرت بوجود انتفاخ وشعور بعدم الراحة بعد مرور أكثر من 12 ساعة على الجلسة، ينصح باستخدام ضمادات ثلج لمدة 15 دقيقة كل ساعة.