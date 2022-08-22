سفن ألمانية غرقت في الحرب العالمية الثانية مُهدّدة بالانفجار

أدّت أسوأ موجة جفاف تشهدها أوروبا منذ سنوات إلى انخفاض منسوب المياه في نهر الدانوب لأدنى مستوياته، منذ ما يقرب من قرن، ما كشف عن هياكل عشرات السفن الحربية الألمانية التي غرقت خلال الحرب العالمية الثانية وهي محمّلة بالمتفجرات بالقرب من ميناء براهوفو الصربي المطلّ على النهر.

وكانت هذه السفن من بين مئات أغرقها أسطول ألمانيا النازية في البحر الأسود في نهر الدانوب عام 1944 أثناء انسحابه أمام تقدم القوات السوفييتية. ولاتزال هذه السفن تُعيق حركة الملاحة النهرية أثناء انخفاض مستوى المياه.

ومع ذلك، كشف الجفاف هذا العام، الذي يعتبره العلماء نتيجة للاحتباس الحراري، عن أكثر من 20 هيكلاً على امتداد نهر الدانوب بالقرب من براهوفو في شرق صربيا. ولايزال الكثير منها يحتوي على أطنان من الذخيرة والمتفجرات، ما يشكّل خطراً على حركة الملاحة.

وقال فيليمير تراجيلوفيتش، وهو متقاعد من براهوفو يبلغ من العمر 74 عاماً وألّف كتاباً عن السفن الألمانية: «ترك الأسطول الألماني كارثة بيئية كبيرة تهدّدنا نحن سكان براهوفو». ويتعرّض العاملون في قطاع صيد الأسماك المحلية للخطر أيضاً، من بينهم العاملون من رومانيا التي تقع على الجانب الآخر من النهر.