BYMYSTIQUE للمجوهرات تطلق منتجاتها لأول مرة في الشرق الأوسط من دبي

كشفت BYMYSTIQUEالعلامة المتخصصة في تصميم المجوهرات الراقية بمعايير الاستدامة والتجارة النزيهة، عن إطلاق أولى تشكيلاتها من الخواتم والعقود والأساور والأقراط العصرية بإلهام من مشهد السماء والنجوم المتلألئة.

وتحرص علامة BYMYSTIQUEعلى تسليط الضوء على اللمسات الإبداعية التي تعزز الإيجابية والثقة بالنفس، وتشكّل مصدراً للإلهام، من خلال تقديم منتجات فريدة مرصّعة بالمعادن والأحجار الكريمة الغنية بالطاقة الشفائية.

وتستمد العلامة، التي تقدّم منتجات مخصصة حسب الطلب، إلهامها من الطبيعة ومشهد النجوم المذهل في سماء صافية، كما تعتمد مبدأ التجارة النزيهة في إنتاج مجوهراتها، ضمن مشغلها في دبي، باستخدام معادن ثمينة معاد تدويرها تضمّ الذهب عيار 18 قيراطاً والألماس عالي الجودة.

وتستفيد العلامة من هذه المواد الأولية لتقدّم مجوهرات بتصاميم مذهلة تشبه جمال الشمس والقمر والنجوم. وتعتمد BYMYSTIQUEعلى العناصر الطبيعية في الإنتاج انطلاقاً من اعتقادها بأهمية الحفاظ على موارد الكوكب.

فمن خلال الاستعانة بمصادر موثوقة للحصول على الألماس والأحجار الكريمة، تضمن العلامة تقليل بصمتها الكربونية والحدّ من الهدر.