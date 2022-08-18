حيوان منقرض قد يعود للحياة خلال 10 أعوام

يعتقد علماء في أستراليا أنهم في طريقهم لاستعادة «الببر التسماني» المنقرض إلى الحياة مجدداً ويقولون إنه قد يعود أول شبل حي خلال العقد المقبل.

ويعتقد على نطاق واسع أن الببر التسماني واسمه العلمي «ثايلسين» قد اختفى من البر الرئيس لأستراليا قبل 2000 عام. ونفقت آخر فصيلة معروفة في عام 1936 في الأسر بحديقة بيوماريس في هوبارت في جزيرة تسمانيا الأسترالية. وقال أندرو باسك، من جامعة ملبورن أعتقد الآن أنه في غضون 10 سنوات، يمكننا الحصول على أول شبل ثيلاسين حي منذ أن تم اصطياده حتى الانقراض منذ ما يقرب من قرن من الزمان».