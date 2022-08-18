«أنا أو الثور».. منافسات دامية قبل موسم الرعي

تشير معظم دراسات المؤرخين إلى أن منافسات مصارعة الثيران تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، وباتت هذه المنافسات شبه ممنوعة في كثير من الدول نظراً لدمويتها والعنف الذي تعتمد عليه، والذي ينتهي غالباً بموت الثور، وفي أحيان كثيرة الشخص المروض، وتنتشر هذه المنافسات في كثير من دول العالم، والتي تعتبرها جزءاً من تراثها الوطني مثل إسبانيا، المكسيك، كولومبيا، الإكوادور، فنزويلا، بيرو، وفي أحدث نسخة من هذه المسابقات استقطبت مدينة دي سانتو دومينغو في كوستاريكا العشرات من محترفي هذه المنافسات التي تقام سنوياً تحت اسم «أنا أو الثور»، وذلك قبل بداية موسم رعي قطعان الماشية الذي يبدأ في شهر سبتمبر.