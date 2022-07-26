أخصائي ألماني يحذّر من أطعمة تفسد المزاج.. وينصح بـ «أغذية السعادة»

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفاد أخصائي الطب الباطني والعلاج الطبيعي الألماني، الدكتور أندرياس ميشالسن، بأن هناك أطعمة تساعد على إفراز مادة «إل تريبتوفان» في الجسم، التي بدورها تساعد على إفراز هرمون «السيروتونين» المعروف باسم «هرمون السعادة». وعلى الجانب الآخر، حذّر من الأغذية التي تتسبب في إفساد الحالة المزاجية، مثل الأطعمة المصنعة بشكل كبير، والأحماض الدهنية المشبعة والسكر.

وأضاف الدكتور أندرياس أن «أطعمة السعادة» تشمل: فول الصويا والكاجو والموز والتمر والأفوكادو والبقوليات ودقيق الشوفان وجبن الموزاريلا، وكذلك الأطعمة المخمرة مثل مخلل الملفوف والزبادي.

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