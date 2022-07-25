"صناديق قيلولة" وقوفا للموظفين المرهقين في اليابان

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تسعى شركة يابانية لتحقيق الأرباح من تسويق "صناديق قيلولة" لمواجهة مشكلة رغبة الموظفين والعمال اليابانيين المرهقين في أخذ استراحة نوم قصيرة خلال ساعات العمل الطويلة اليومية.



وذكر موقع "بلومبرغ" أن شركتا ايتوكي كورب وكيوجو اليابانيتين قامتا بالفعل بإطلاق "صناديق القيلولة" الرأسية للمساعدة في الترويج لثقافة مكتبية صحية إلى البلاد.

وتعد ساعات العمل الطويلة مشكلة مشهورة بين الموظفين في اليابان ، بل إن الدولة لديها مصطلح مخصص للأشخاص الذين ينامون أثناء النهار لإجراء نوبة كاملة أو رحلة طويلة.

ووفقا لما يقوله سايكو كاواشيما مدير الاتصالات في شركة ايتوكي أنه

"في اليابان ، هناك الكثير من الأشخاص الذين سيحبسون أنفسهم في الحمام لفترة من الوقت (لأخذ قيلولة) ، وهو أمر لا أعتقد صحي (..) لذا من الأفضل أن تنام في مكان مريح".

ووفقا للتصميم سينام مستخدم القيلولة في الكبسولة مثل طائر الفلامنجو ، واقفًا في وضع مستقيم.



وتم إجراء التصميم الأولي لضمان دعم الرأس والركبتين والمؤخرة بشكل مريح حتى لا يسقط الشخص.



ويعتمد التسويق على فكرة أن الراحة المتفق عليها مع رب العمل يمكن أن تزيد الإنتاجية ، ولذا فإن هذا التطور الجديد قد يدفع الموظفين في اليابان لأخذ قيلولة قصيرة طوال اليوم، ومن ثم متابعة أعمالهم براحة.

ويضيف كاواشيما: "أعتقد أن الكثير من اليابانيين يميلون إلى العمل باستمرار دون فترات توقف. لذا نأمل أن تتمكن الشركات من استخدام هذا كنهج أكثر مرونة للراحة."

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