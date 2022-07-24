مشروب رائع لتحسين الذاكرة

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

يمكن أن يتسلل الخرف إلى الإنسان مع تقدم العمر، وتعتبر مشاكل الذاكرة علامة منبهة، وعلى الرغم من عدم وجود طريقة مثبتة للوقاية من الخرف لكن ثبت أن مشروب النعناع يعزز الذاكرة العاملة بنسبة 15 في المائة، وبالتالي يبشر بتجنب تدهور الدماغ.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" عن دراسة لمجموعة الصحة والرفاهية المستقلة، القول إن النعناع على وجه الخصوص يساهم في تحسين جودة الذاكرة العاملة بنسبة 15 بالمائة وذاكرة العمل المكانية بنسبة تسعة بالمائة.

والذاكرة العاملة هي كمية صغيرة من المعلومات يمكن وضعها في الاعتبار واستخدامها في تنفيذ المهام المعرفية، أما الذاكرة المكانية فتتعلق بتخزين واسترجاع المعلومات داخل الدماغ لتخطيط طريق إلى الموقع المطلوب وتذكر مكان وجود الكائن أو مكان وقوع الحدث.

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