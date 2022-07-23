مشروب شهير يمكن أن يخفض ارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر التعرض لحالات الطوارئ التي تهدد الحياة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفي حين أن هذه الحالة الصامتة يمكن أن يكون لها نتائج مخيفة فإن نظامك الغذائي قادر على التحكم في مستوياتك إذا التزمت به مع الأدوية التي يصفها الطبيب، ويشير الخبراء إلى أن عصير البرتقال يمكن أن يخفض مستويات ضغط الدم العالية بشكل ملحوظ في غضون أسابيع فقط.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" عن خبير التغذية مارك جيلبرت قوله إن أفضل طريقة لخفض ضغط الدم هي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وفقدان الوزن، لكن هناك أشياء كثيرة في النظام الغذائي يمكن أن تساعد على ذلك أيضاً، وأحد الأطعمة التي تمت دراستها تحديدا لفقدان الوزن هو عصير البرتقال وعلى وجه التحديد مادة الفلافونويد الموجودة في عصير البرتقال ، والتي تسمى هسبريدين، كما أنه غني بالبوتاسيوم المعروف بتأثيره في خفض ضغط الدم.

ووجدت ورقة بحثية نُشرت في مجلة ARYA Atherosclerosis ، أن عصير البرتقال كان قادراً على خفض ارتفاع ضغط الدم الانبساطي والانقباضي لدى المتطوعين الذين تمت مراقبتهم لمدة أربعة أسابيع.

ويشار إلى أنه بخلاف الأدوية والتغذية السليمة، تشمل التدخلات الأخرى التي يمكن أن تساعد في خفض قراءة ضغط الدم كل من ممارسة الرياضة والوزن الصحي وتقليل الملح.

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