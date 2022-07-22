لمسات «شارلوت تلبوري» تتألق في عرض أزياء زهير مراد الفاخرة

المصدر: الإمارات اليوم

خطفت لمسات «شارلوت تلبوري» الأنظار في عرض أزياء زهير مراد الفاخرة لموسم خريف وشتاء 2022/2023، مع ابتكار توجه للعيون الدخانية الجذابة باستخدام Super Nudes Easy Eye Palette على كامل العينين، لإضافة عمق وتحديد رقيقين، علاوة على الظل الطبيعي من باليت The Sophisticate على وسط الجفون للحصول على تأثير عينين أكثر اتساعاً، بالإضافة إلى محدّد العيون Hollywood Exaggereyes Duo Liner لابتكار جناح بني ناعم، وتلطيخ الأطراف للحصول على خط خارجيّ دخانيّ تم تضخيمه. هذا يعني أن عارضات الأزياء ظهرن بإطلالة دخانية وغامضة من مسافة بعيدة، لكن مع تحركهن، لعبت الظلال الأفتح مع الضوء للحصول على تأثير أكثر إشراقاً.

أراد زهير أن تبدو البشرة منتعشة وجميلة، لذلك تم إبقاؤها متوهجة ومتألقة قدر الإمكان، مع إعدادها باستخدام Glow Toner، مستحضر توسيد البشرة الجديد من «شارلوت» الذي كان منتجاً حقيقة مفضلاً وراء الكواليس، ووضع طبقات مع Magic Serum المُعزَّز بالكريستال والكريم المميّز، الساحر وفائق الترطيب Magic Cream من «شارلوت».

بعد ذلك، ابتكرت «شارلوت» نسيجاً ندياً ومثالياً باستخدام كريم الأساس Beautiful Skin Foundation، وتم العمل على تحديد الملامح باستخدام الكريم البرونزي المُرطِّب للبشرة Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer، مع التركيز على تمديده إلى عظمتَي الخدّين والصدغين لنحت وإبراز بنية عظام العارضات، قبل إضافة Beauty Light Wand على عظمتَي الخدّين لزيادة هذا التوهج المُنير.

وللمسة أخيرة فاتنة، أضيفت إلى الشفاه Runway Royalty، الظل الملائم للجميع باللون الخوخي الطبيعي، الذي يكمل إطلالة العيون الدخانية الخلّابة من دون تشتيت الانتباه عن المظهر العام.

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