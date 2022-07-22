GIA.. إفطار إيطالي بإطلالة على نافورة دبي

المصدر: الإمارات اليوم

استمتع بروعة المطبخ الإيطالي في مطعم جيا في دبي مول؛ إذ يقدم تجربة الإفطار الجديدة ذات الإطلالات الرائعة على نافورة دبي مول. فمع أرقى وجبات الإفطار الإيطالية، ومجموعة واسعة من أطباق البيض اللذيذة، والتنويعات الشهية التي تجلب النكهات الحية للمطبخ الإيطالي، وتقنيات الطهي المميزة المملوءة بالنكهات الغنية والثقافة الأوروبية، يعد «جيا» المكان المثالي للاجتماع مع العائلة والأصدقاء.

وتتكون قائمة الطعام التي نجح الشيف جوزيف من خلالها في تقديم المكونات الغنية للمطبخ الإيطالي، من فوكاشيا البيض البوشيه، وكورنيتو كابريزي، وأوفا تيجامينو اللذيذة الغنية بالجبنة، وكل هذه الأصناف وأكثر تُقدم على المائدة العامرة. سيحتار زوار المطعم بين الخيارات الغنية مع أروع فرنش توست تم عمله بخبز الساوردو.

اختتم وجبة الإفطار مع سلسلة من الخيارات من المشروبات الساخنة بما في ذلك Cortado وRose Latte وPistachio Latte واحتفظ ببعض المساحة لتتذوق بعض من حلويات Gia الشهيرة، والتي أعدت بعناية من قبل الفريق المتخصص من الطهاة. ولمن قرر الاستمتاع بالحلويات والانغماس فيها بكل حواسه، فإن الخيارات الغنية تقدم تجربة مثالية لا يمكن تفويتها مثل Oro Fondante مع زبدة الفول السوداني ومغطاة بطبقة ذهبية عيار 24 قيراط، وتقدم مع آيس كريم الفانيليا، إلى جانب العديد من الخيارات الممتعة الأخرى المملوءة بالنكهات الطازجة.

تجد هناك الأجواء المفعمة بالحيوية جنباً إلى جنب مع أفضل المأكولات الإيطالية اللذيذة لتقدم لزوار المطعم فرصة الاستمتاع بالطعام الشهي والمناظر الخلابة طوال اليوم. توفر الأطباق والمكونات الطازجة وطريقة التقديم الرائعة تجارب غنية تُمتع الحواس، حيث يقدم GIA تجربة طعام لا مثيل لها.

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